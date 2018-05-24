DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından 2 yıllık ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans bölümlerine geçmesi için yapılan sınavı öğrenciler büyük heyecanla bekliyor. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS sınavı ne zaman? İşte detaylar...
DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2018 DGS başvuru işlemleri başladı. DGS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
2018 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
DGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2018 DGS başvuru ücreti 100 TL'dir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’ den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.
Sınav ücreti ödeme işlemleri 25 Mayıs 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecek.
DGS NE ZAMAN?
ÖSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak.
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