DGS çıkmış sorular, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için binlerce öğrenci hazırlık içinde. DGS çıkmış sorular ile 2018 DGS'ye çalışan öğrenciler, bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, 2018 DGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? DGS çıkmış sorular için nereye bakılır? İşte 2018 DGS çıkmış sorular ve sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...

2018 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 DGS 21 Temmuz'da yapılacak. Fakat sınava giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir tarih belli değil. Ancak geçtiğimiz sınavlara bakacak olursak, DGS sınav giriş yerlerinin sınavdan 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. DGS sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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