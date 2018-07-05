SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
DGS
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

DGS çıkmış sorular! 2018 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2018 DGS için başvurular 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Lisans düzeyine geçiş yapmak isteyen öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? DGS çıkmış sorular için nereye giriş yapılması gerekiyor? İşte DGS çıkmış sorular ve sınav yerleri hakkında merak edilenler...

05.07.2018 - 16:14 | Güncelleme:

DGS çıkmış sorular, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için binlerce öğrenci hazırlık içinde. DGS çıkmış sorular ile 2018 DGS'ye çalışan öğrenciler, bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, 2018 DGS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? DGS çıkmış sorular için nereye bakılır? İşte 2018 DGS çıkmış sorular ve sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...

2018 DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 DGS 21 Temmuz'da yapılacak. Fakat sınava giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir tarih belli değil. Ancak geçtiğimiz sınavlara bakacak olursak, DGS sınav giriş yerlerinin sınavdan 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. DGS sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR

2017 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2016 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2014 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2013 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2012 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2011 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

2010 DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X