Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da sınavı gerçekleştirilen ve ardından tercihleri alınan DGS için tercih sonuçları açıklanmış ve adaylar tercih ettikleri bölüme yerleşmişti. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise merakla "DGS ek yerleştirme ne zaman?" ve "DGS ek tercih olacak mı?" diye araştırıyor. Peki DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih olacak mı? İşte detaylar...

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? EK TERCİH OLACAK MI?

DGS'nin ardından başlayan tercih sürecinde, adaylar lisans programlarına yerleşebilmek için tercih yapmış ve tercih sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da birçok aday tercih ettikleri prgoramlardan birine yerleşmişti.

Ancak yerleştirme sürecinde bazı adaylar herhangi bir programa yerleşemedi. Bu nedenle de DGS ek yerleştirme işleminin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. "DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih olacak mı?" sorularını soran adaylar, ÖSYM'den gelecek olan haberi bekliyor.

Ek yerleştirme işleminin olup olmayacağı hakkında bir bilgi henüz yok, ancak ÖSYM'nin DGS tercih sürecinde yayınlamış olduğu kılavuzda ek yerleştirme hakkında bilgi verilmişti. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, ek yerleştirme işlemi; yükseköğretim kurumları tarafından ÖSYM'ye boş kontenjan bilgisinin verilmesinden sonra başlayacak. Ancak ek yerleştirmenin yapılıp yapılmayacağı hakkında net bir bilgi de yok.

ÖSYM'nin DGS kılavuzunda yer alan ek yerleştirme bilgisinde aşağıdaki ifadeler yer alıyor;

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

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