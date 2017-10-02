Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19-26 Eylül tarihleri arasında tercihler tamamlanmıştı. Dikey Geçis Sınavı (DGS) tercih sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. DGS tercihlerini yapan öğrenciler sık sık ÖSYM' nin sitesinde müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları için herhangi bir gün belirli mi? İşte tüm detaylar...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2017?
ÖSYM tarafından 19-26 Eylül 2017 tarihleri arasında tercihler yapılmıştı. Tercihlerden sonra sonuçları merak eden öğrenciler heyecanla müjdeli haberi bekliyor. Sonuçları öğrenip, üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Fakat, ÖSYM tercih sonuçlarının açıklanması ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz sene tercihler yapıldıktan 10 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre tercih sonuçlarının Ekim ayının ilk haftası açıklanması bekleniliyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Dikey Geçis Sınavı (DGS) tercihi yapan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesinden açıklanacak. Adaylar tercih sonuçlarını öğrenmek için T.C kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme, öğrencilerin DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde bulundurarak bilgisayar ortamından yapılacak.
DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin kendi internet sayfasında yayımlanırken, adaylara belge gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilecek.
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