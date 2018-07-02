2018 DGS ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) tarafından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kaldı. 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde başvurularını yapan öğrenciler, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava kısa bir süre kala, öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, 2018 DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav süresi ne kadar? DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte 2018 DGS ile ilgili merak edilenler...

2018 DGS NE ZAMAN? DGS SINAV SÜRESİ

Sınav, 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

2018 DGS sonuçları sadece 2018 - 2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018 DGS sınav yerlerinin sınavdan bir önceki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, 2018 DGS kılavuzunda yer alan Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.