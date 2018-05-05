Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 8 Temmuz'da yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi değiştirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada DGS'nin yapılacağı tarih açıklandı. Peki 2018 DGS ne zaman? İşte DGS tarihi ve detaylar...
DGS NE ZAMAN?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM'nin açıklamasına göre bu yıl 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak ve adaylar sınava katılım sağlayacak.
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular
Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, sınava başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslı (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık raporunun bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)
YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgilerinde değişiklik bulunan adaylar (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 0 ile başlayan yabancı uyruklu (YU) numarası edinenler) için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneği
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