Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği DGS için az bir süre kala adaylar sınav tarihini ve sınav yerlerini merak ediyor. Eğitimlerini 4 yıllık lisans programı ile tamamlamak isteyen adayların gireceği DGS için sınav tarihi belli oldu. İşte 2018 DGS sınav tarihi...

DGS NE ZAMAN?

2018 DGS, ÖSYM'nin son yaptığı değişikliklerin ardından 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmuyor. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. 2018-DGS sonuçları sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.



AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARINA DİKEY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLERİN BU SINAVA BAŞVURMALARI GEREKİR Mİ?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.



SINAV SÜRESİ NE OLACAKTIR?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

DGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak sınav griş yerleri sınav tarihi yaklaştıkça daha çok merak ediliyor. Ancak henüz ÖSYM'den bu yönde bir açıklama gelmedi. DGS giriş yerleri belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.