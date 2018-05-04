Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi değişti. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamada DGS'nin tarihinin ertelendiği bildirildi. Peki, 2018 DGS ne zaman yapılacak? İşte DGS sınav tarihi...

2018 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirildi.

2018 DGS'ye başvurular 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 21 Temmuz'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden yapılıyor. Adaylar, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne bilgileriyle giriş yapmalı ve ardından başvurular başladığında "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden DGS başvurularını yapabilirler.

Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. ÖSYM, bu yıl DGS ücretlerinin ne kadar olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

DGS 81 İLDE YAPILACAK

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yıl 81 ilde yapılacağını bildirdi.

Özer, yaptığı açıklamada, DGS'nin ön lisans mezunları için oldukça kritik bir sınav olduğunu belirterek, sınavın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerine imkan verdiğini anımsattı.

Amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda daha önce de ALES'i 2018'de 81 ilde uygulama kararı almıştık. Ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 355 bin 645 aday DGS'ye başvurmuştu. Ancak aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Bu yıl 17 sınav merkezi kısıtlamasını kaldırıyoruz. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için DGS'yi 2018'de 81 ilde yapacağız."

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