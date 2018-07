DGS sınav yerleri için öğrenciler merak içinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan öğrenciler, DGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans düzeyine geçiş yapabilmeleri için yapılacak olan DGS'nin sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2018 DGS ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 DGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklancağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat daha önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerleriin, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2018 DGS sınav yerlerinin ise 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

DGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2018 DGS, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

2018 DGS sonuçları sadece 2018 - 2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, 2018 DGS kılavuzunda yer alan Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.