DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, eğitimlerini 4 yıla tamamlama isteyen ön lisans öğrencilerinin hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte 21 Temmuz günü geçkleşecek. En son başvurunun 24 Mayıs'ta yapıldığı, 5 Haziran'da ise geç başvuruların alındığı DGS'de sınav yerleri merak ediliyor. Öğrenciler sınav yerleri açıklanınca, sınav günü bir sürprizle karşılaşmamak için güzergahlarını belirleyecek. ÖSYM'nin DGS'ye dair paylaştığı detaylar haberimizde...

2018 DGS NE ZAMAN?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. DGS sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumaretsi günü, saat 10.15'te ÖSYM'nin belirlediği okullarda uygulanacak.

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

2018 DGS sonuçları sadece 2018 - 2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018 DGS sınav yerlerinin sınavdan önceki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.