dgs sınavı ne zaman

2018 yılı itibariyle ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS sınav tarihi değiştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği üniversite eğitimini devam etmek ve lisans tamamlamak isteyenlerin gireceği DGS sınav tarihi belli oldu. İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi açıklama ve net sınav tarihi...

ÖSYM TARİH DEĞİŞTİRDİ! DGS SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan resmi açıklamalara göre daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz'da yer alan DGS sınav tarihi değiştirildi. Fakat bu tarih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk gelmesi sebebiyle. 8 Temmuz olarak belirlenmiş olan sınav tarihini 21 Temmuz olarak değiştirmiştir. ÖSYM başvuru tarihi ile ilgili ise bir değişiklik yapmadı. 2018 DGS sınavı 21 Temmuz cumartesi günü yapılacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.