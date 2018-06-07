DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklar devam ederken, adayların başvuru işlemleri de tamamlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS'de ön lisans öğrencilerinin lisans programlarına devam ederek 4 yıllık eğitimlerini tamamlamaları hedefleniyor. Peki DGS sınavı ne zaman? DGS giriş yerleri ne zaman belli olacak?

DGS NE ZAMAN?

2018 DGS, 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmuyor. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

DGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS sınavı için son adım, sınav giriş yerlerinin belli olması. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav griş yerleri sınav tarihi yaklaştıkça daha çok merak ediliyor. Ancak henüz ÖSYM'den bu yönde bir açıklama gelmedi. DGS giriş yerleri belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

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