DGS tercih kılavuzu ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Önlisans eğitimini lisans düzeyinde tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından şimdi de tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2017 DGS tercih kılavuzu...

DGS TERCİH KILAVUZU - DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2017 DGS tercihleri, 19-26 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin i nternet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN...

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de yer almaktadır. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

Adayların, tercihlerini sadece bu tablolar da verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, Tablo-1’de yer alan tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih lerde değişiklik yapılabilecektir.

DGS tercih kılavuzu 2017