Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 Eylül'de başlayan tercih işlemleri bugün sona erecek. Tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 19 Eylül'de başlayan DGS tercihleri bugün (26 Eylül) sona erecek. Yükseköğretim lisans programları tercihlerini yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Fakat ÖSYM, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Tercih sonuçlarının Ekim ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN SONA ERİYOR

19 Eylül'de başlayan DGS tercihleri, 26 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin i nternet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH İŞLEMLERİNİ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN...

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de yer almaktadır. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

Adayların, tercihlerini sadece bu tablolar da verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, Tablo-1’de yer alan tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih lerde değişiklik yapılabilecektir.