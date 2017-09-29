Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin sonuçları, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. DGS tercihlerini yapan öğrenciler, dev arama motoru Google'da 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusunu hızlandırdı. Peki, DGS ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları için tarih belirlendi mi? İşte merak edilenler...
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS TERCİH SONUÇLARI 2017
ÖSYM tarafından 19-26 Eylül 2017 tarihleri arsında gerçekleştirilen DGS tercihlerinin sonuçları için öğrenciler heyecan içinde. Sonuçların açıkalancağı günü bekleyip, yerleşeceği üniversiteye kayıtlarını yaptırmak isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacğı tarihi merak ediyor. Fakat ÖSYM, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Geçtiğimiz sene sonuçları, tercih işlemlerinin bitmesinin ardından 10 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre bu sene yapılan DGS tercihlerinin sonuçlarının Ekim ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilecek.
DGS'DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?
Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.
Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.
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