Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 6 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından, tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler, tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2017 ÖSYM

Önlisans eğitimi alan öğrenciler, eğitimini lisans üzerine tamamlamak için girdiği DGS'nin ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Fakat ÖSYM, DGS tercihlerinin başlayacağı tarihi henüz duyurmadı. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği tercih tarihi kurum tarafından açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

Öğrencilere toplamda 30 tercih hakkı verilecek ve öğrenciler puanlarının ve mezun olduğu bölümlerin uygun olduğu programlara tercih yapabilecek.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi bitmeden önce değişiklik yapabilirler. Ancak tercih süresi tamamlandıktan sonra adaylar tercihlerde hiçbir şekilde değişiklik yapamayacaklar.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.