Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nın ardından tercihler 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanmış ve milyonlarca aday DGS tercihlerini yapmaya başlamıştı. Aynı zamanda tercihlerini hemen onaylamayan adaylar da tercihlerin ne zamana kadar devam ettiğini araştırıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercihleri ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? (2017)

Ön lisans programlarından mezun olarak lisans programlarına geçiş yapmak isteyen yüz binlerce öğrenci, 23 Temmuz'daki DGS'ye katılmış ve ardından sonuçlar için bekleyişe başlamıştı.

ÖSYM de DGS sonuçlarını 6 Eylül'de açıklamış ve ardından sınava katılan adaylar puanlarını öğrenmişti. Tercih aşaması için de bekleyişe geçen öğrenciler için ÖSYM, 19 Eylül'de DGS tercihlerinin alınmaya başlanacağını duyurmuştu.

DGS tercihlerini yapmaya başlayan ve bölüm tercih etmekte kararsız kalan öğrenciler ise şimdi "DGS tercihleri ne zaman bitiyor?" diye araştırıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2017 yılı için DGS tercihleri 26 Eylül 2017 tarihinde sona erecek ve bu tarihten itibaren tercih ekranı erişime kapanacaktır.

DGS'DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

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DGS tercihleri ne zaman bitecek

DGS tercihleri ne zaman sona erecek

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