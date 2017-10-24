DHA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanları istifa iddialarını yalanladı

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Belediye yetkilileri, Başkan Uğur'un da hakkındaki 'pazartesi günü istifa edeceği' yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.

edip uğur