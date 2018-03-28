Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 3 avukat hakkında terör örgütü yöneticisi, 17 avukat hakkında terör örgütü üyeliği suçundan iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylanan iddianame, 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DHKP-C terör örgütünün avukatlık yapılanması üyesi ve yöneticisi olduğu iddiasıyla 19'u tutuklu biri firari 20 avukat hakkında iddianame hazırlandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; iddianamede, şüpheli firari avukat Oya Aslan, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz hakkında, DHKP C terör örgütünün avukatlık yapılanması olduğu iddia edilen "Halkın Hukuk Bürosu'nda (HHB) görevli ve silahlı örgüt yöneticisi olmak suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Avukat Özgür Yılmaz'ın, DHKP/C'nin Türkiye komitesine bağlı ‘Genel Komite' içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün ‘Halk Meclisleri' yapılanmasının genel sorumlusu olduğu, Okmeydanı, Gazi, Nurtepe ve Armutlu mahallerindeki Halk Meclisi çalışmalarını bizzat yönettiği ileri sürüldü. Aynı şekilde örgütün Türkiye komitesine bağlı ‘Genel Komite' içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Oya Aslan'ın, terör örgütüyle ilgili karar alma seviyesindeki toplantılara katıldığı iddia edildi.
Avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Ebru Timtik, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Aycan Çiçek, Ayşegül Çağatay, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Günay Dağ, Naciye Demir, Süleyman Gökten, Şükriye Erden, Yağmer Erener Evin, Yaprak Türkmen, Zehra Özdemir hakkında yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Şüphelilerin, DHKP-C terör örgütünün avukatlık yapılanması olduğu iddia edilen "Halkın Hukuk Bürosu –HHB" bünyesinde faaliyet yürüttükleri, yönetici kadrosundan aldıkları talimatları örgüt üyelerine, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ilettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda yönlendirdikleri, örgütün "özel görevli" üyeleri olduğu iddia edildi.
"KOD İSİMLERİ"
Şüpheli avukatlardan Selçuk Kozağaçlı'nın "ODTÜ'lü", Oya Aslan'ın "Onur", Barkın Timtik'in "Saadet", Behiç Aşçı'nın "Eser", Engin Gökoğlu'nun "Deniz", Özgür Yılmaz'ın ise "Mahir" kod ismini kullandıkları belirtildi.
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