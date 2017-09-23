DHKP-C soruşturmasında 110 yakalama kararı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere silah temin eden şahsın da aralarında bulunduğu 110 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, terör örgütü DHKP/C yapılanması soruşturmasını, bir şüphelinin beyanları doğrultusunda derinleştirdi.

Alınan beyan ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı yürüten savcılık, 110 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Ayrıca savcılığın talebi üzerine hakimlikten arama kararı da alındı.

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere silahı temin eden M.K'nin de aralarında bulunduğu bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Selim Kiraz

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