Kasımpaşa'nın Ocak ayında transfer ettiği 1.91'lik santrfor, Senegal'de başlayan futbol macerasında, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Macaristan ve Çin'in ardından Türkiye'de forma giyiyor. Suudi Arabistan ve Çin tecrübelerini "ailem içindi" diyerek açıklayan 26 yaşındaki golcü, Tam Saha'ya verdiği röportajda genç yaşta seçildiği ama hiç resmi maça çıkamadığı Juventus'un formasına ulaşmayı hayal ederken, yakın hedef olarak da Dünya Kupası finallerinde Senegal Millî Takımı'nda yer almayı görüyor.
Mbaye Diagne'nin açıklamalarının özeti şöyle:
"Dakar'da bir turnuvaya katıldım ve annem de o turnuvayı izlemek istedi. Benim nasıl oynadığımı merak ediyordu. Beni izledi ve beğendi. İtalya'da yaşayan dayımı arayıp, gerçekten iyi oynadığımı söyledi.
Dayım Dakar'a gelip beni izledikten sonra İtalya'ya götürdü. Küçük bir çocuktum. İki sene boyunca İtalya'da kaldım ve çeşitli takımlara gittim. En sonunda da benim için inanılmaz bir rüyayı gerçekleştirip Juventus ile sözleşme imzaladım. Fantastik bir andı benim için.
Sporting Lizbon'a imza atmak üzereyken Çin'den bir teklif geldi. Sporting ile yapacağım kontratın 5 katına karşılık geliyordu. Evet, Lizbon'da oynasaydım millî takıma gitme şansım daha yüksekti. Ama benim için en önemli şey ailemdi. Ailemi ön plana alıp Çin'den gelen teklifi değerlendirdim.
Çin macerası benim için iki yıllık fedakârlık gibi bir şeydi. Tekrar Avrupa'ya dönmek ve kalitemi göstermek istedim. Kasımpaşa çok ciddi bir ekip. Oldukça güçlü bir kadrosu ve belirli bir amacı olan bir takım. Karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olabileceğimizi düşünerek bu teklifi kabul ettim.
Bana "Belçika mı, Türkiye mi?" diye sorsanız Türkiye'de oynamayı tercih ederim. Ya da "Çin mi, Türkiye mi?" diye sorsanız cevabım yine Türkiye olur.
Genç yaşta seçildiğim ama hiç resmi maça çıkamadığım Juventus'un formasına ulaşmayı hayal ediyorum. Yakın hedef olarak da Dünya Kupası finallerinde Senegal Millî Takımı'nda yer almayı umut ediyorum.
Profesyonellik, insanların futbola bakış açısı, ilgi seviyesi ve izlenirliği daha yüksek. Çok güzel statlar var. Bütün takımlar iyi futbol oynamaya çalışıyor.
Drogba, Eto'o, El Hadji Diouf gibi oyuncuları örnek alıyorum. Balotelli de bunlardan birisi. İtalya'ya gittiğimde çok güçlü bir figürdü. Fizik olarak size benzeyen, sizinle aynı renkte olan bir oyuncuyu gördüğünüzde onu örnek almanız ve onun gibi olmaya çalışmanız oldukça normal.
Senegal'de bir futbol okulum var. Doğup büyüdüğüm mahalleden çıkan tek profesyonel oyuncu benim. Bu yüzden beni ve ailemi orada herkes tanır. Ben de oradaki herkesi tanırım. İhtiyacı olan insanlar ailemin evine gidip ihtiyaç duydukları şeyleri karşılayabilir."
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