Lacivert-Beyazlılar’ın devre arasında Çin’in Tianjin Teda takımından transfer ettiği Mbaye Diagne, Kasımpaşa formasıyla kısa sürede çok önemli işlerin altına imza attı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör Kemal Özdeş’in vazgeçilmez ismi haline gelen Senegalli forvet, Trezeguet’yle yakaladığı harika uyumun yanı sıra attığı gollerle de takımını sırtladı. Dün de Trabzon ağlarını 2 kez sallayan Diagne, bu sezon 15. Süper Lig maçında 8. golünü kaydetti. 2 de asistini bulunan Diagne, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Zor bir karşılaşmaydı. Golleri atmamız avantaj sağladı. İkinci yarı güçlü bir oyun ortaya koyduk ve kazandık. Karşılaşmaya yavaş başladılar. Biz hızlı başladık. Hücum anlamında girdiğimiz pozisyonları gole çevirdik” dedi.

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