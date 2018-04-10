HT Magazin'de yer alan habere göre, İtalyan bir lüks giyim markası, New York’ta verdiği etkinliğiyle ses getirdi.



Gösterişli davete katılanlar arasında, Dakota Fanning, Jennifer Tilly ve Isabella Rossellini gibi isimler vardı.



48 yaşındaki ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, 14 yaşındaki kızı Carys Zeta Douglas’la objektiflere poz verdi. Dikkat çeken bir diğer isim ise, Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın uluslararası arenada ses getiren son filmi ‘Paramparça’nın başrol oyuncusu Diane Kruger’dı.



Alman oyuncu, pantolon ve bluzden oluşan kombini ve makyajıyla göz kamaştırdı.

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