Fatih Akın'ın Altın Küre'de Yabancı Dil Film dalında aday olan Paramparça filminin başrol oyuncusu Alman oyuncu Diane Kruger, Hollywood'un en büyük taciz skandalini yaratan prodüktör Harvey Weinstein hakkında ilk kez konuştu.



The Hollywood Reporter'ın ev sahipliğini üstlendiği yuvarlak masa toplantısına konuşan Kruger, "Sektörde ciddi değişikliklerin yapıldığını görüyorum. Tüm bu kötü adamlar artık gitti. Birçok şirket o adamlarla hemen bağını kopardı ve bu beni çok mutlu etti" dedi.

Harvey Weinstein

Diane Kruger

Fatih Akın