Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB) 4-B Sözleşmeli 3 bin Kur'an Kursu Öğreticisi, 6 bin İmam-Hatip ve 500 Müezzin-Kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 personel alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, DİB mülakat sonuçları nasıl görüntülenir? Diyanet mülakat, imamlık sonuçları nereden sorgulanır? İşte Diyanet mülakat sonuçları ve merak edilenler...

DİB DİYANET İMAMLIK MÜLAKAT SONUÇLARI

Sözlü sınava katılan adaylar için sonuçlar açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresinden öğrenebilecekler. Sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren 28 Şubat 2018 tarihi saat 23.55’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresinden gerçekleştirecekler.

Yerleştirme sonuçları ise 8 Mart'ta açıklanacak.

DİYANET İMAMLIK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri adayların tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başarı sıralamasında sırasıyla, sözlü sınav puanı yüksek olana, sözlü puanın eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması durumunda KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecek.

Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecek.

Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacak.

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