Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSSTS) sonuçları bugün açıklandı. 33 bin 961 adayın katıldığı DİB MBSTS sınavının sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2018 DİB MBSTS sonuçları sorgulama sayfası...

DİB MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM, 2018 DİB MBSTS sonuçlarını açıkladı. Adayların, DİB MBSTS sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde yer alan DİB MBSTS sonuçları kısmına tıklayıp T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekiyor.

2018 DİB MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DİB MBSTS sınavı 7 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava başvuran 36 bin 160 adaydan 3 bin 961'i sınava katıldı. Sınava katılan adaylardan 72'sinin sınavı geçersiz sayıldı.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kağıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaret lemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kağıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin u yarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.

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