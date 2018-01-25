DİB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Diyanet İşleri Başkanlığı, sonuçları duyurdu. Sonuçları görüntülemek isteyen vatandaşlar, an itibarıyla sorgulama yaparak sözlü sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadığını görüntüleyebiliyor. Peki DİB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Diyanet İşleri personel alımı sonuçları sorgulama ve detaylar

DİB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 bin 500 personel alımı için geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurular tamamlandı. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 bin 500 personel alımı yapacak ve personeller Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin ve İmam Hatip olarak istihdam edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sonuçların erişime açıldığı ve sınav tarihi hakkında bilgiler verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"2018 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2018-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi"ni (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.​"

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31/12/2017–16/01/2018 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.



2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.



Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.



3. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.



4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.



5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.



6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.



7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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