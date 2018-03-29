Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı öncesinde adayların sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesi bugün erişime açılacak. Peki DİB sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

DİB SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)'na katılacak olan adayların sınav giriş belgeleri bugün erişime açılacak. 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne bugün saat 14:00'ten itibaren giriş yaparak sınav giriş belgesini görüntüleyebilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi yeterlidir.

DİKKAT: 2018-DİB-MBSTS için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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