Dibe vuran sarımsak fiyatı üreticiyi zora soktu

Gaziantep'in Araban Ovası'nda son yıllarda üretim alanı hızla yayılan ve kalitesi ile adını kısa sürede dünyaya duyuran Araban sarımsağı üreticileri, kalite ve bereketli ürün nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Sezonun başında kilogramı 7 TL olan ve üreticisini umutlandıran sarımsağın fiyatı ilerleyen günlerde ise düşmeye başladı. Sarımsağın kilogram fiyatı 70 kuruşa kadar düştü. Sarımsak üreticisi de ani düşüş nedeniyle büyük şok yaşadı. Üreticiler, kilosunu 2,5 liraya mal ettikleri sarımsağı çok ucuza satmak zorunda kaldı.

EN KARLI ÇIKANLAR ERKEN DAVRANANLAR OLDU

Sarımsak üreticilerinden en karlı çıkanlar ise geçen yıldan yurt dışı bağlantılarını yaparak, bu sezon hasat edeceği mahsulün tamamını satan üreticiler oldu. Erkenden sarımsağını satan üreticiler, geçen yılki anlaşmalarına göre kilogramı 7 TL'den sarımsaklarını sattı.

Sarımsağı daha yüksek fiyattan satmak isteyerek bekletenler ise zarar gördü. Fiyatların yükselmesi için ürünlerini depoda bekleten üretici, maliyetin de altına düşen rakamlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Üreticilerin büyük masraf ve emek harcayarak yetiştirdiği sarımsaklardan büyük bir bölümü ya elde kaldı ya da çok düşük fiyatlara satıldı.

BAKAN FAKIBABA'DAN DESTEK BEKLİYORLAR

Sarımsak üreticilerinin tek umudu ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu. Sarımsak üreticileri de fındık ve mısır yetiştiricileri gibi Fakıbaba'ya seslenerek, mağduriyetin giderilmesini istedi. Sarımsağın tanıtılması için kampanya başlatılmasını öneren çiftçiler, elde kalan sarımsaklar ve fiyat konusunda da çözüm yolu aranması gerektiğini söyledi.

Araban ilçesine bağlı Köklüce kırsal Mahallesi'nde sarımsak tarlaları bulunan Mehmet Bilekçi, bir çok üreticinin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Sarımsağın üreticiye kilogram başına maliyeti 2 TL 50 kuruştur. Sarımsağın bir kilogram fiyatının bugün 70 kuruşa kadar düşmesi, çok görülebilecek bir olay değildir. Bu bizim başımıza geldi. Bin bir masraf ve emekle ürettiğimiz sarımsağın aniden düşen fiyatları nedeniyle ürünler depoda kaldırıldı. Daha da düşen fiyatlar nedeniyle sarımsaklar üreticinin elinde kaldı. Sarımsak yoğun maliyet ve çaba gerektiriyor. Bu fiyatları hiç hak etmiyor.

Türkiye'nin tüm bölgelerindeki çiftçilerin umudu, umudumuz yeni Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dır. Göreve gelir gelmez Karadeniz Bölgesi'nde üretilen fındığa destek veren Fakıbaba, mısır üreticilerinin de sorununa merhem oldu. Bakan Fakıbaba'nın bizi de, sarımsak üreticilerini de yalnız bırakmaz. Öncelikle elde kalan sarımsakların satılabilmesi için bakanlık kanalıyla tanıtım kampanyasının başlatılmasını bekliyoruz. Ayrıca fiyatlar konusunda bir çözüm yolu bulunabilir. Üreticiye destek olabilir. Fiyat konusunda bir mutabakat olabilir" diye konuştu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan da bu yıl ilçede yaklaşık 40 bin dönüm arazide sarımsak ekili olduğunu belirterek, binlerce ton sarımsağın ise sezonun hemen başında kilogramı 7 liraya satıldığını kaydetti. Doğan şimdi kilogram fiyatı 70 kuruşa kadar düşen sarımsak nedeniyle üreticilerin büyük bir krizde olduğunu ifade etti. Doğan, sorunun çözümü için girişimde bulunduklarını ifade ederken, çiftçinin umudunun ise Bakan Fakıbaba olduğunu vurguladı.