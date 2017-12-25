Mart 2017'de deplasman maçına giderken takımı taşıyan minibüsün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Dicle Aslan'ın adını yaşatmak için ekim ayında tüzük değişikliğine giden kulüp yönetimi, Ağrı Birlikspor olan takımın adını "Dicle Aslan Spor Kulübü" olarak değiştirdi.

Kaza sonrası tüm müsabakalarda "Unutmadık, Unutmayacağız Kalbimizdesin Uçan Kız. Dicle Aslan Ölümsüzdür" yazılı pankart ve "Dicle Aslan" yazılı formalarla sahaya çıkan futbolcular takım arkadaşlarına vefa örneği sergiliyor.

"Prenses ve Uçan Kız için sahada" sloganıyla tüm maçlara 3 puan parolasıyla çıkan futbolcular, kulübün adının değiştirilmesi sonrası şu ana kadar çıktıkları 3 müsabakadan da galip ayrıldı.

Dicle Aslan Spor Kulübü Başkanı Özdemir Doğan yaptığı açıklamada, kadın futbol takımlarının 2010 yılında kurulduğunu söyledi.

Birçok başarı elde ettiklerini anlatan Doğan, "Üçüncü ligden ikinci lige yükseldik. Geçen yıl ikinci ligden üçüncü lige düşmek zorunda kaldık. Bunun sebebi de 18 Mart'ta maça giderken trafik kazası geçirdik ve bu kazada Dicle Aslan'ı kaybettik. Bu, bizim için çok ağırdı. Bizi, psikolojik olarak yıpratan durumdu." dedi.

"DİCLE ASLAN'IN ADINI EN İYİ ŞEKİLDE YAŞATACAĞIZ"

Dicle Aslan'ın adını yaşatmak için takımın adını değiştirmeye karar verdiklerini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Kulübün adını Dicle Aslan Spor Kulübü yaptık. Kızlarımızla hedefimiz Dicle'nin adını yaşatmak ve kendisini en iyi şekilde temsil edip tüm Türkiye'ye tanıtmak. Dicle'nin adıyla da şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Kızlarımız da bu konuda hazır, Dicle Aslan için hırslanmış durumdalar. Dicle Aslan bizim için 'Uçan Kız ve Prenses'di. 'Prenses ve Uçan Kız için sahada' sloganıyla en iyi mücadeleyi vereceğiz. Dicle Aslan'ın adını en iyi şekilde yaşatacağız."

Doğan, takıma ve Dicle'ye sahip çıkan Ağrılılar ile Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"TAKIMIN NEŞESİ DİCLE'YDİ"

Sporculardan Hasret Aydemir, Malatya deplasmanına giderken geçirdikleri kazadan dolayı takım arkadaşı Dicle'yi kaybettiklerini söyledi.

"Takımın neşesi Dicle'ydi" diyen Hasret, "Onu çok severdik. Çok azimliydi, kendisini örnek alıyordum. Kazadan sonra kulüp olarak onun adını aldık ve bu yıl onun adına oynuyoruz, çok gurur verici. Takım olarak kenetlendik, şampiyonluk kupasını alıp Dicle Aslan'ın adını en iyi şekilde yaşatacağız." dedi.





Kadın futbol takımının oyunculaından Nuran Kürkçü ise kaza anında Dicle ile yan yana oturduklarını anlatarak, "Kazadan önce bana 'her zaman, ömrüm yettiğince senin yanında olacağım' dedi. Biraz zaman geçtikten sonra 'ablacım uykum geliyor' dedim. Bana 'başını sağ tarafıma yasla' dedi. Kulaklık takıp müzik dinliyordu. Daha sonra kaza oldu ve gözümüzü açtığımızda hastanedeydik. Dicle'yi kazada kaybettik." bilgisini paylaştı.

Dicle'nin kendilerine çok şey kattığına dikkati çeken Nuran, şunları kaydetti:

"Neşe dolu bir arkadaşımızdı. Onun hedefi şampiyonluktu, gerçekleştiremedi ama Allah'ın izniyle biz gerçekleştireceğiz. Sürekli bizi 'azimli, hırslı olun' yönlendiriyordu, şampiyonluk istiyordu, gol atıp, attırmak istiyordu. Takım olarak Dicle'nin adını yaşatacağımıza ve şampiyonluğa doğru adım atacağımıza söz verdik. Takımın bunu başaracağına inanıyorum. Dicle için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Ağrı Birlikspor Kadın Futbol Takımı kafilesi, geçen sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Lig'de Konya İdmanyurdu ile yapacağı maç için Malatya'ya giderken 18 Mart 2017'de kaza geçirmişti. Kazada takımın bulunduğu minibüs Patnos-Muş yolunun Doğansu köyü mevkisinde yan yatmış, olayda futbolculardan Dicle Aslan hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Dicle Aslan Spor Kulübü

Dicle Aslan