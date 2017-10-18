Dicle'de toplu balık ölümleri

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu alandan geçen Dicle Nehri'nde çok sayıda balık öldü. Bazı vatandaşlar, ölen balıkları beraberlerinde getirdikleri poşetlere doldurarak götürürken, bazılarının ise çekilen suda sıkışan balıkları sopayla vurarak avlaması dikkat çekti.
İHA'nın haberine göre,Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu alandan geçen Dicle Nehri'ndeki toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Neden öldüğü belli olmayan balıkları gören bazı vatandaşlar, ölü balıkları nehre girerek, beraberinde getirdikleri poşetlere doldururken, bazılarının da çekilen suda sıkışan balıkları sopayla vurarak avlaması dikkat çekti.
"NEHİR DEMEYE BİN ŞAHİT LAZIM"
Ailesiyle beraber tarihi On Gözlü Köprü'yü gezmeye gelen Şefik Türk, gördüğü durum karşısında şaşkınlığını dile getirirken, "Dicle Nehri'nin bu hale gelmesi gerçekten hepimizi çok üzüyor. Özellikle burada yaşayanlar için bu tablo, balıkların susuzluktan ölmesi anlaşılır bir durum değildir. Dicle Nehri'ne nehir demeye bin şahit lazım. Yara haline gelmiş durumda. Bu tablonun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Nehrin zaten bu hali sağlıksızken içindeki balıkların yakalanması, yenilmesi insan sağlığı açısından da doğa açısından da maalesef kaygı verici. Çünkü her an bu balıkları yiyenler zehirlenebilir. Bundan etkilenebilir. Bunun için yetkililerin bu konuda biraz daha duyarlı olması ve bu tablonun giderilmesi için de ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.