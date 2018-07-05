Gzeteci ve yazar Didem Dilmen son günlerin en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Rıdvan Dilmen'le genel olarak akraba sanılan ancak Rıdvan Dilmen'le akrabalık bağı bulunmayan Didem Dilmen bu durumu Rıdvan Dilmen' hayran olduğunu anacak akrabalık bağı olmadığını söyleyerek hatırlatıyor. Peki; Didem Dilmen kimdir? İşte cevabı...

DİDEM DİLMEN KİMDİR?

1981 doğumlu yazar Didem Dilmen çok genç yaşlarda yazma denemeleri ile yazarlığa adım atmıştır. 1988 senesinde ilk öykülerini kaleme almaya başlamış, henüz 17 yaşında iken çeşitli öykü dergilerinde yayınlanmıştır.

Hayatı boyunca neredeyse tanıdığı tüm kişilerin Rıdvan Dilmen neyin oluyor sorusu ile karşılaştığını belirten Didem Dilmen, sadece Rıdvan Dilmen’in hayranıyım, onun dışında bir akrabalık bağımız yok demiştir.

İstanbul Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu Didem Dilmen 8 yıl gibi bir süre reklamcılık sektöründe üniversite mezuniyetinin ardından çalışma hayatı sürdürmüştür. Müşteri ilişkileri ve metin yazarlığı yapmıştır.

2008 senesinde Kadir Has Üniversitesi Spor İletişimi Sertifika Programına katılan Didem Dilmen, TRT ekranlarında yayınlanmış olan Formula 1 Spor Kulümü, Spor Manşet ve İlk Baskı isimli programların editörlük görevini üstlenmiştir.

2010 senesinde Lig Tv ekranlarında yayınlanan Tutkumuz Futbol programının editörlüğünü ve metin yazarlığını sürdürmüş ayrıca öyküleri edebiyat dergilerinde yayınlanmaya devam etmiştir. Lig Radyo’da Cumartesi ve Pazar günleri saat 15 ve 17:00 arasında Didem Dilmen ile Dokuz Onbeş isimli program ile kariyerini sürdürmüştür. Günümüzde ise A Spor ekranlarında spor yorumları ile ekranların en fazla merak edilen isimleri arasında yer almaktadır.