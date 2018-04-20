CHP İstanbul milletvekili Didem Engin, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday adaylığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından ikinci isim de Didem Engin oldu. Peki Didem Engin kimdir?

DİDEM ENGİN KİMDİR?

Didem Engin, 13 Haziran 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Engin, dah sonrasında Belçika'nın Bruges kentinde yer alan College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasında görev alan Didem Engin, 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketinde, ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verdi.

Didem Engin aynı zamanda DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong İş Konseylerinde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman İş Konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.

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