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Daha önce ‘Aşk Yeniden’ dizisinde rol alan manken Didem Soydan, “Bir daha dizide ya da sinemada oynamak istemem, böyle iyiyim. Ağzımın payını aldım. ‘Bilmediğin meslekte ne işin var?’ diyerek kendimi çektim. Oyunculuk, yetenek gerektiren bir iş” dedi. (Vatan)