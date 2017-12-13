Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.



Didem Soydan şunları söyledi: Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!

Didem Soydan