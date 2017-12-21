Uber mantığıyla çalışan ve Çin'de pazar lideri konumunda bulunan Didi Chuxing, ismini açıklamadığı Çinli ve uluslararası yatırımcılardan 4 milyar dolar yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

Şirket daha önce aralarında Alibaba, Tencent ve Apple'ın da yer aldığı ünlü yatırımcılardan 13 milyar dolar yatırım almıştı.

Yeni yatırım, şirketin yapay zeka teknolojileri geliştirme ve uluslararası yayılma hamleleri yapmasında kullanılacak.

Eski ismi Didi Kuaidi olan girişim, Uber'in Çin operasyonlarında ABD'li şirketle işbirliği yapıyor. The Wall Street Journal, yeni yatırım turuna girişimin eski yatırımcıları Softbank ve Abu Dabi devlet fonu Mubadala Capital'in de katıldığını doğruladı.

Tamamlanan yatırım turu, Didi Chuxing'in değerlemesini 56 milyar dolara yükseltti. Şirket, 5,5 milyar dolarlık yatırım turunu tamamladığı nisan ayında 50 milyar dolar değerlemeye sahipti.

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