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Bu nedenle bölgeden trolleri uzak tutmaya çalışıyorum ancak bu defa da beni şikayet ediyorlar. Bu tarihi batığın bir an önce gün ışığına çıkarılmasını ve Osmanlı döneminden kalan bu tarihi eserin korunması için bölgenin dalışa yasak alan ilan edilmesini istiyorum diye konuştu.