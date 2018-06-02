HT Egeli'de yer alan habere göre, Didim Belediyesi ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Cumhuriyet Caddesi çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında caddenin bozuk olan yolu düzenlenirken, ardından orta refüjdeki bozulan çiçekler sökülerek refüjde bakım çalışması yapıldı.

"Başkan Atabay, “Didimliler için güzel çalışmalar yapmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi."

MEVSİMLİK ÇİÇEK

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi’ndeki orta refüjde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Cumhuriyet caddesi esnaflarının kendilerinden istedikleri adımları teker teker yapmaya başladıklarını belirterek “Süreç içerisinde kendilerinin de atacağı adımlara destek olacağız. Kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet caddesinin temiz, güzel ve hareketli olması hem bizleri hem de esnaflarımızı memnun edecektir” diye konuştu.

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