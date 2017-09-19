Diego Costa 65 milyon euro'ya Atletico Madrid’de

Transferi yılan hikayesine dönen Diego Costa meselesi çözüldü. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, Chelsea ile Atletico Madrid 65 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı belirtildi. 29 yaşındaki golcü, Atletico’nun transfer yasağının kalkmasıyla ocak ayında eski takımına geçecek.

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