Son Dünya Kupası Arjantin, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İzlanda karşısında ter dökerken maça Messi'nin kaçırdığı penaltı ve Diego Maradona damga vurmuştu. Maçı izlerken puro içen ve bu anlarda görüntülenen Maradona hem seyirciden hem taraftardan tepki çekmişti. Stadyum, park ve kamu alanlarında sigara içme yasağı bulunan Rusya'da bu hareketinden dolayı tepki gören Maradona, özür mesajı yayınladı.

Rusya'da bulunan stadyumlarda tütün mamulü kullanmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyen Maradona, “Arjantinliler için önemli ve zor bir maçtı. Maç sırasında gergin bir atmosfer vardı. Dürüstçe söylemek gerekirse stadyumlarda tütün mamullerinin yasak olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle tüm taraftarlardan ve organizasyon komitesinden özür diliyorum. Arjantin'in bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden daha fazla destek verelim” ifadelerini kullandı.