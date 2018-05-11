Diego Rivera'nın tablosu Frida Kahlo'nun rekorunu kırdı

- EPA Meksikalı ressam Diego Rivera'nın tablosu Abby Rockefeller özel koleksiyonundaydı.

Meksikalı ressam Diego Rivera'nın bir tablosu New York'taki Christie müzayede evinde, bir açık artırmada 9.76 milyon dolara satıldı.

Bu Latin Amerikalı bir sanatçının eseri için ödenen en yüksek rakam.

Rivera ile fırtınalı bir ilişki yaşayan ressam Frida Kahlo bu alanda rekoru elinde tutuyordu.

Kahlo'nun "Ormanda İki Çıplak" eseri 2016 yılında 8 milyon dolara satılmıştı.

- Getty Images Frida Kahlo'nun "Ormanda İki Çıplak" tablosu 8 milyon dolara satılmıştı.

Rivera'nın "Rakipler" isimli eseri telefonla açık atırmaya katılan ve ismi gizli tutulan bir koleksiyoncuya satıldı.

- Getty Images Rivera Diego ile Frida Kahlo evlenmiş, boşanmış yeniden evlenmişti.

Renkli tabloda geleneksel bir Meksika kutlamasında konik şapkalar giyen iki adam betimleniyor. Tablo David Rockefeller'ın annesi Abby Rockefeller tarafından sipariş edilmişti ve özel koleksiyonunda duruyordu.

Rockefeller 1941 yılında tabloyu oğlu David ve eşi Peggy'e hediye etmişti.

Ünlü ressam Frida Kahlo'nun Barbie bebeği Meksika'da yasaklandı

DERGİ - Frida Kahlo-Diego Rivera: Karmaşık bir evliliğin portresi

Frida Kahlo'nun 'kayıp' resmi 60 yıl aradan sonra ortaya çıktı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER