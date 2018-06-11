İHA'nın haberine göre; Dünya çapında 100’den fazla pazarda faaliyet gösteren 100’ün üzerinde Çinli EPC (Mühendislik-Tedarik-Kurulum) şirketi ile iş birliğine giden Siemens, geleceğe odaklı altyapı iyileştirmeleri için dijital ekosistem çağrısında bulundu.
Türkiye’de 162 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Siemens, global çapta da ‘dijital ipek yolu oluşturma’ vizyonuyla çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi’ni destekleyen Siemens, ‘Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası Zirvesi’ düzenledi. Kuşak ve Yol Projesi’ndeki (Belt and Road Initiative) fırsatları araştırmak ve desteklemek için Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen zirveye 30’dan fazla ülke ve bölgeden, hükümetler, girişimler, yatırımcılar, finansman kurumları ve düşünce kuruluşlarından binin üzerinde sektör lideri ve üst düzey temsilci katıldı. Dünyada 100’den fazla pazarda faaliyet gösteren ve 100’ün üzerinde lider Çinli EPC firması ile 20 yılı aşkın süredir güç birliği sağlayan Siemens, 10’u aşkın Çinli girişimciyle de ortaklık anlaşması imzaladı.
REKOR SİPARİŞ 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI
Türkiye’de Çinli bir şirket tarafından kazanılan en büyük siparişi alarak dünyanın en büyük soda külü fabrikalarından birinin inşa edilmesine yardımcı olan Siemens, China Tianchen Engineering firmasına sunduğu destek ile 2017 sonunda başlayan proje sayesinde Türkiye ihracatına önemli bir katkı yaptı. Ülke genelinde ise 2 bini aşkın istihdam sağlandı. Zirvede Pekin’de bulunan Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi Ofisi’nin başkanlığını Carsten Hasbach’ın yürüteceği de açıklandı.
Aralarında China National Chemical Engineering GroupCorporation Ltd. (CNCEC), China Railway Construction Corporation(International) Ltd., China Civil Engineering ConstructionCorporation (CCECC) ve China Resources Cement Holdings Ltd’nin de bulunduğu Çin’in önde gelen girişimleri ile imzalanan anlaşma; enerji üretimi, enerji yönetimi, bina teknolojisi ve akıllı üretimi içeriyor; aynı zamanda Endonezya, Filipinler, Nijerya, Mozambik ve Güney Afrika gibi ülke ve bölgelerdeki pazar potansiyellerini hedefliyor.
Kuşak ve Yol Uluslararası Zirvesi’ne katılan Siemens AG Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, “Çin’in ve endüstrilerinin uzun dönemli ve köklü bir partneri olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi çağrısını destekliyoruz, daha büyük bir ölçekte ve daha geniş bir kapsamda güçlü bir adım daha atıyoruz” dedi.
"VİZYONUMUZ, DİJİTAL İPEK YOLU KURMAK"
Kaeser şöyle devam etti: “Kuşak ve Yol Projesi, halihazırda pek çok ülkede altyapı gelişimini hızlandıracak önemli ve etkili bir güç olduğunu kanıtladı. Siemens, geniş teknoloji portföyü, ilgili ekonomilerdeki uzun vadeli yerel ayak izine dayanan yerel pazar ihtiyaçlarına dair derin bilgisi, aynı zamanda bu toplumlar için yerel değer yaratabilmesiyle Kuşak ve Yol Projesi’nin sürdürülebilir başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için eşsiz bir konumda bulunuyor.”
Siemens, Çinli EPC şirketlerinin ‘globalleşme’ çabaları kapsamında partnerlik kurdukları ilk global şirketler arasında yer alıyor. “Kuşak ve Yol Projesi, altyapı ve köprü kurmak demek. Toplumları, ekonomileri, kültürleri bağlayan köprüler, aynı zamanda da fiziksel altyapı ve dijital dünya arasındaki köprüler demek” diyen Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike, “Konu bu dünyaları birbirine bağlamak ve dijital ekosistem kurabilmek olduğunda bunu yapabilen bir numaralı şirket, Siemens. Vizyonumuz, Dijital bir İpek Yolu oluşturmak” diye konuştu.
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