Dijital müziğin 20'nci yılı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine dönüşen dijital müzik platformları bundan 20 yıl önce Duran Duran'ın albümü Electric Barbella'nın satışıyla başladı. O zamanlar önyargıyla bakılan piyasanın bugünkü değeri 6.7 milyardan fazla ve her geçen yıl yüzde 2.8 büyüme gösteriyor. İşin ekonomik yanını, detaylarını ve en iyilerini ele aldık. HT Pazar'dan Arda Aşık ve Can Baytak'ın haberi...

90 dk

Öncelikle bir kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Evet, 1994 yılında Aerosmith, albümünü ilk kez dijital olarak hem de ücretsiz yayınlayan ilk müzik grubu. Albümdeki 3.14 dakikalık Get A Grip Head First parçasını indirmek 90 dakikayı buluyordu...

90 Sent

Duran Duran ikinci teklisi Electric Barbarella'yı dijital ortamdan satışa sunan ilk grup oldu. Bu dijital müzik ekonomisinin başlangıcı olarak sayılıyor. Liquid Audio formatındaki parçayı 90 sente indirebiliyordunuz. Ayrıca internetten alınabilen özel remiksi ise 1.99 dolara satılıyordu.

1994

İnternetin daha yeni olduğu zamanlarda ilk internet sitesi kuran ilk isimse Megadeth oldu.

İnsanları internet ve müziği bir arada görmeye alıştırmak için yapımcılar çeşitli yollar aradı. En etkilisi müzik gruplarının fotoğraflarının duvar kağıdı olarak indirilebilmesi fikri oldu. İlk dijital masa üstü duvar kağıdı olan grupsa Beastie Boys oldu.

2000 - Korsan

İnternette müzik dinlemek iyice yaygınlaşırken 2000'lerde internetten korsan müzik ve birçok içerik indirme programı LimWire ortaya çıktı. Programın sahibi şirket, mahkeme kararıyla 2010'da Sony BMG, Warner Bros, Virgin ve UMG'nin bulunduğu 30 müzik yayıncısına 105 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Korsan işini bugün bitirenlerse kaliteli müzik sunan stream'ler oldu.

2011

Steve Jobs, 2011'de albümü değil de beğendiğin parçayı al mantığını başlattı. iTunes'ta 99 sente istediğiniz parçayı satın alabiliyorsunuz. Bugün 20 milyon parçaya sahip, 450 milyon aktif kullanıcısı var. Ancak her şeyde de kusursuz olamıyorlar. iTunes kitaplıklarındaki şarkı ve albüm bilgilerinin yüzde 90'ının hatalı bilgi içerdiği söyleniyor.

2011'de dijital müzik ilk kez kaset, CD, plak gibi somut materyal satışını geçti. Yılı yüzde 50.3 yani 3.6 milyar indirmeyle kapattı.

Dijital müzik kullanımı 2004-2010 arasında yüzde 1000 arttı.

2015'te dijital müzik, müzik piyasasındaki gelirin %45'ini oluşturuyordu.

Dünyada bir müzikseverin kişisel bilgisayarında ortalama 3 bin parça bulunuyor. O kişilerin % 60.7'si parçalarını telefonlarında dinliyor.

Bugün dünyada 1 milyardan daha fazla kişi çevirimiçi müzik servislerini kullanıyor.

Dünya çapında dijital müzik gelirlerinin toplamı 6.7 milyar dolar. 2021 yılında ise 10.6 milyar dolara çıkacak.

YouTube'un 820 milyon dinleyicisi var.

Spotify'ın 100 milyon dinleyicisi, 40 milyon abonesi var.

Pandora'nın 78 milyon dinleyicisi, 4 milyon abonesi var.

Spotify'ın değeri 10 milyar dolar. 2016 yılında 2.9 Euro gelir elde etse de 3.2 milyar Euro'yu teliflere yatırmak zorunda kaldı.

Çevrimiçi müzik en çok nerede dinleniyor?

Müzik ya da video paylaşım siteleri %31

Profesyonel müzik servisleri %22

Online radyo istasyonları %16

Sosyal medya %14

İnternet radyo servisleri %9

Dijital marketler %6

Bilinmiyor %2

İstenilene anında ulaşabilmek

Türkiye'de International New Media Conference'ın bu yılki verilerine göre üniversite öğrencilerinin yüzde 66.7'si dijital müzik uygulamalarını tercih ediyor. Müzik dinlemek için radyo yerine dijital müzik uygulamalarını tercih eden üniversite öğrencilerinin yüzde 15.9'u daha güncel müzik dinlemek için dijital müzik uygulamalarını tercih ettiğini belirtirken, yüzde 24.9'u kendi istediği müziği dinleyebilmek için radyo yerine dijital müzik uygulamalarını tercih ettiğini söyledi. Dijital müzik uygulamalarının radyoya tercih edilmesinde etkili olan bir diğer faktör de yüzde 15 ile istenilen şarkıya anında ulaşabilme olarak açıkladı.

2018 yılına kadar, yayın toplam dijital kaydedilmiş müzik gelirlerinin %37'sini oluşturacak. 848 milyon dolarlık dijital müzik platformları 2018'den itibaren 1.7 milyar dolara yükselecek.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You adlı şarkısı 1.318.420.396 dinlenmeyle dijital platformlarda tüm zamanların en çok dinlenen parçası.

Seneyi sizin için seçtiğimiz en iyi müziklerle kapatın

2017'nin 'En'leri

Rock

Linkin Park - In The End

Queen - Bohemian Rhapsody

Red Hot Chili Peppers - Californication

Oasis - Wonderwall

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know

Metallica - Enter Sandman

Muse - Uprising

Scorpions - Wind of Change

The Beatles - Here Comes the Sun

Iron Maiden- Fear of the Dark

Alternative

Post Malone - Rockstar

J. Balvin - Sensualidad

Imagine Dragons - Thunders

Willy William - Mi Gente

Calvin Harris - Feels

Khalid - Silence

Coldplay - Something Just Like This

Drake - One Dance

Kygo - Stargazing

Chainsmokers - Closer

Jazz

Ibrahim Maalouf - Doubts 2

Scott Jopplin - The Entertainer

Louis Armstrong - West and Blues

J.R. Morton & His Hot Red Peppers - Black Bottom Stop

Original Dixieland Jazz Band - Livery Stable Blues

Art Tatum - Tea for Two

Charlie Parker, Dizzy Gillespie - Koko Ko Ko

Miles Davis - Jeru

Benny Goodman Sextet - Solo Flight (Chonk, Charlie, Chonk)

Pop

Ed Sheeran - Perfect

Marron 5 - What Lovers Do

Taylor Swift - Look What You made Me Do

Sia - Dusk Till Down

Dua Lipa - New Rules

Camila Cabello - Havana

Justin Bieber - Friends

Charlie Puth - How Long

Sam Smith - To Say At Goodbyes

Zayn Dusk - Till Dawn