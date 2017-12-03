Dijital müziğin 20'nci yılı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine dönüşen dijital müzik platformları bundan 20 yıl önce Duran Duran'ın albümü Electric Barbella'nın satışıyla başladı. O zamanlar önyargıyla bakılan piyasanın bugünkü değeri 6.7 milyardan fazla ve her geçen yıl yüzde 2.8 büyüme gösteriyor. İşin ekonomik yanını, detaylarını ve en iyilerini ele aldık. HT Pazar'dan Arda Aşık ve Can Baytak'ın haberi...
90 dk
Öncelikle bir kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Evet, 1994 yılında Aerosmith, albümünü ilk kez dijital olarak hem de ücretsiz yayınlayan ilk müzik grubu. Albümdeki 3.14 dakikalık Get A Grip Head First parçasını indirmek 90 dakikayı buluyordu...
90 Sent
Duran Duran ikinci teklisi Electric Barbarella'yı dijital ortamdan satışa sunan ilk grup oldu. Bu dijital müzik ekonomisinin başlangıcı olarak sayılıyor. Liquid Audio formatındaki parçayı 90 sente indirebiliyordunuz. Ayrıca internetten alınabilen özel remiksi ise 1.99 dolara satılıyordu.
1994
İnternetin daha yeni olduğu zamanlarda ilk internet sitesi kuran ilk isimse Megadeth oldu.
İnsanları internet ve müziği bir arada görmeye alıştırmak için yapımcılar çeşitli yollar aradı. En etkilisi müzik gruplarının fotoğraflarının duvar kağıdı olarak indirilebilmesi fikri oldu. İlk dijital masa üstü duvar kağıdı olan grupsa Beastie Boys oldu.
2000 - Korsan
İnternette müzik dinlemek iyice yaygınlaşırken 2000'lerde internetten korsan müzik ve birçok içerik indirme programı LimWire ortaya çıktı. Programın sahibi şirket, mahkeme kararıyla 2010'da Sony BMG, Warner Bros, Virgin ve UMG'nin bulunduğu 30 müzik yayıncısına 105 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Korsan işini bugün bitirenlerse kaliteli müzik sunan stream'ler oldu.
2011
Steve Jobs, 2011'de albümü değil de beğendiğin parçayı al mantığını başlattı. iTunes'ta 99 sente istediğiniz parçayı satın alabiliyorsunuz. Bugün 20 milyon parçaya sahip, 450 milyon aktif kullanıcısı var. Ancak her şeyde de kusursuz olamıyorlar. iTunes kitaplıklarındaki şarkı ve albüm bilgilerinin yüzde 90'ının hatalı bilgi içerdiği söyleniyor.
2011'de dijital müzik ilk kez kaset, CD, plak gibi somut materyal satışını geçti. Yılı yüzde 50.3 yani 3.6 milyar indirmeyle kapattı.
Dijital müzik kullanımı 2004-2010 arasında yüzde 1000 arttı.
2015'te dijital müzik, müzik piyasasındaki gelirin %45'ini oluşturuyordu.
Dünyada bir müzikseverin kişisel bilgisayarında ortalama 3 bin parça bulunuyor. O kişilerin % 60.7'si parçalarını telefonlarında dinliyor.
Bugün dünyada 1 milyardan daha fazla kişi çevirimiçi müzik servislerini kullanıyor.
Dünya çapında dijital müzik gelirlerinin toplamı 6.7 milyar dolar. 2021 yılında ise 10.6 milyar dolara çıkacak.
YouTube'un 820 milyon dinleyicisi var.
Spotify'ın 100 milyon dinleyicisi, 40 milyon abonesi var.
Pandora'nın 78 milyon dinleyicisi, 4 milyon abonesi var.
Spotify'ın değeri 10 milyar dolar. 2016 yılında 2.9 Euro gelir elde etse de 3.2 milyar Euro'yu teliflere yatırmak zorunda kaldı.
Çevrimiçi müzik en çok nerede dinleniyor?
Müzik ya da video paylaşım siteleri %31
Profesyonel müzik servisleri %22
Online radyo istasyonları %16
Sosyal medya %14
İnternet radyo servisleri %9
Dijital marketler %6
Bilinmiyor %2
İstenilene anında ulaşabilmek
Türkiye'de International New Media Conference'ın bu yılki verilerine göre üniversite öğrencilerinin yüzde 66.7'si dijital müzik uygulamalarını tercih ediyor. Müzik dinlemek için radyo yerine dijital müzik uygulamalarını tercih eden üniversite öğrencilerinin yüzde 15.9'u daha güncel müzik dinlemek için dijital müzik uygulamalarını tercih ettiğini belirtirken, yüzde 24.9'u kendi istediği müziği dinleyebilmek için radyo yerine dijital müzik uygulamalarını tercih ettiğini söyledi. Dijital müzik uygulamalarının radyoya tercih edilmesinde etkili olan bir diğer faktör de yüzde 15 ile istenilen şarkıya anında ulaşabilme olarak açıkladı.
2018 yılına kadar, yayın toplam dijital kaydedilmiş müzik gelirlerinin %37'sini oluşturacak. 848 milyon dolarlık dijital müzik platformları 2018'den itibaren 1.7 milyar dolara yükselecek.
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You adlı şarkısı 1.318.420.396 dinlenmeyle dijital platformlarda tüm zamanların en çok dinlenen parçası.
Seneyi sizin için seçtiğimiz en iyi müziklerle kapatın
2017'nin 'En'leri
Rock
Linkin Park - In The End
Queen - Bohemian Rhapsody
Red Hot Chili Peppers - Californication
Oasis - Wonderwall
Arctic Monkeys - Do I Wanna Know
Metallica - Enter Sandman
Muse - Uprising
Scorpions - Wind of Change
The Beatles - Here Comes the Sun
Iron Maiden- Fear of the Dark
Alternative
Post Malone - Rockstar
J. Balvin - Sensualidad
Imagine Dragons - Thunders
Willy William - Mi Gente
Calvin Harris - Feels
Khalid - Silence
Coldplay - Something Just Like This
Drake - One Dance
Kygo - Stargazing
Chainsmokers - Closer
Jazz
Ibrahim Maalouf - Doubts 2
Scott Jopplin - The Entertainer
Louis Armstrong - West and Blues
J.R. Morton & His Hot Red Peppers - Black Bottom Stop
Original Dixieland Jazz Band - Livery Stable Blues
Art Tatum - Tea for Two
Charlie Parker, Dizzy Gillespie - Koko Ko Ko
Miles Davis - Jeru
Benny Goodman Sextet - Solo Flight (Chonk, Charlie, Chonk)
Pop
Ed Sheeran - Perfect
Marron 5 - What Lovers Do
Taylor Swift - Look What You made Me Do
Sia - Dusk Till Down
Dua Lipa - New Rules
Camila Cabello - Havana
Justin Bieber - Friends
Charlie Puth - How Long
Sam Smith - To Say At Goodbyes
Zayn Dusk - Till Dawn