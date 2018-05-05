Dijon - Guingamp maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Dijon, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Guingamp takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Dijon 42 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Guingamp 46 puanda ve 11. sırada. Dijon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guingamp son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 144. İddaa'da Dijon kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Guingamp kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Dijon önceki hafta Toulouse mücadelesinde 2-0 kazandı.

Guingamp, Metz karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Dijon, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 26 gol yedi.

Guingamp, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guingamp 16 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.