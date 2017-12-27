Antalyalı üretici Serkan Üzer, alternatif ürün yetiştirmek ve toprak kirliliğini önlemek amacıyla kurduğu dikey topraksız serasından yılda 9 dönem marul alarak servetine servet katıyor. Üzer, dikey boruları yerleştirdiği saksıların içinde 5 dekar alandan elde edeceği ürünü 1 dekardan elde ediyor.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Aksu İlçesi'ne bağlı Kurşunlu Mahallesinde 20 yıldır üreticilik yapan Üzer, tarım işçiliğini kolaylaştırmak için modern tarım teknikleri araştırmaya başladı. 2 yıllık araştırma sürecinden sonra topraklı serasının yanına çevirdiği bir dekar alanda dikey topraksız marul yetiştiren Üzer, yılda 9 dönem ürün alabiliyor. Her döneminde 4 bine yakın ürün alan Üzer, servetine servet katıyor. Örtü altında yaptığı 1 dekarlık alandan aldığı dikey marul hasadını normal topraklı üretimde 5 dekardan alınacağını kaydeden Üzer, bu şekilde hem üretimin arttığına hem de üretim süresinin kısaldığına dikkat çekti.
"NORMALDE BU 5 DEKARDA YETİŞİR"
Üretim süresinin kısaldığı için böyle bir yöntem seçtiğini kaydeden Serkan Üzer, "Üretim yaptığım alan 1 dekar alan. Normalde bu 5 dekarda yetişir. Bir direkte 40 marul yetişiyor. Topraksız tarımda daha fazla fidan dikerek daha kısa sürede yetiştiriyoruz. Bu da kazanç olarak bize geri dönüyor. Yılda ortalama 8-9 defa hasat yapıyoruz. Normalde topraklı tarımda 3-4 hasatta bitirilir" dedi.
"ÜRETİM KONUSUNDA TEKNİK DESTEK VERİYORUZ"
Aksu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İhsan İnal ise üreticilere üretim konusunda teknik destek verdiklerini kaydederek, "Çiftçimizi üretiminden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi 5 dekardan alınacak olan verimi 1 dekardan elde ediyor. Kendisine bol ürün ve bol kazanç diliyorum" şeklinde konuştu.
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