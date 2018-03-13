Çatalca Kültür ve Turizm Derneği’nin girişimleriyle Çatalca’da bulunan mağaraların tespiti ve tescili için yapılan çalışmalarda 39 metre derinliğinde bir mağara keşfedildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre son olarak 10 Mart’ta yapılan çalışmalarda bulunan mağaranın İstanbul ve Trakya’da şimdiye kadar bilinen en derin mağara olduğu belirtildi.
39 METRE DERİNLİĞİNDE
Aspeg Anadolu Spoleoloji Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulunan Çatalca İlçesi Gümüşpınar-Aydınlar Mahalleleri arasında Istranca Ormanları içerisinde bulunan Beşmeşeler Mağarası 39 metre derinlikte. Huni şeklinde daralarak inilen mağarada geniş ve meyilli bir salona ulaşılıyor.
Mağaraya halatlar yardımıyla güçlükle ulaşan ekipler, mağaranın giriş bölümünde ise yukarıdan düşerek ölmüş hayvan kemiklerine rastladı. Mağara içerisinde incelemelerde bulunan ekibin yazdığı raporda ise, “Mağaradaki guana tepeleri önemli bir yarasa popülasyonunun varlığını göstermektedir.
Ayrıca kumalı havuzlarda beyaz karides görülmüştür” detayları yer aldı.
‘TESCİLİNİ YAPTIRACAĞIZ’
Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, “Dernek olarak ilçemizin bilinmeyen tarihini ortaya çıkarmak ve korumakta kararlıyız. Şimdi bize düşen görev bu çok önemli mağarayı koordinatları, ölçüleri ve fotoğraflarıyla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na bildirip tescilini yaptırmaktır. Bunu hemen yapacağız” dedi.
Öte yandan mağara ekibinin yaptığı bu ve benzeri tespitlerin Çatalca Kültür ve Turizm Derneği tarafından İstanbul 1 No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na yazılı olarak başvurularak tescilinin yaptırılacağı öğrenildi.
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