Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyin kanamasına yol açan riskler hakkında bilgi verdi.
Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Anevrizma yani halk dilinde bilinen adıyla beyin kanaması, ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, fışkırır tarzda kusma, konuşmada güçlük, baş dönmesi gibi bazı belirtilerle kendini gösteren ölüme veya telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilen çok ciddi bir sağlık problemidir.
Sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülen Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkar. Bu balonlaşan yapı normal damara kıyasla daha dayanıksızdır ve bazı şartlar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açar. Bu durumda yaşamı tehlikeye sokabilir” dedi.
Anevrizmanın, anormal damar yumağı gibi doğumsal ya da sonradan kazanılan bazı damar hastalıkları, kan pıhtılaşmasına engel olan hastalıklar ve pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı, beyin tümörleri ve vaskülit ile seyreden hastalıklar, hipertansiyon, diyabet hastalığı, yaş, yüksek kolesterol, hiperlipidemi, şişmanlık, sigara kullanımı gibi ateroskleroza neden olan risk faktörleri ile oluşabildiğini ifade eden Dr. Bıkmaz, ayrıca gebelik sırasında oluşan eklampsi ile de beyin kanamasının gelişebildiğini söyledi.
Sıcak havalardan etkilenen yüksek tansiyon hastalarının sıcağa bağlı olarak gelişen tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesinin de beyin kanamasına neden olabildiğini kaydeden Dr. Bıkmaz, “Özellikle 50 yaş üzerinde olan kişiler de yüksek tansiyon, diyabet ve damar sertliğine bağlı olan beyin kanamalarının görülme riski daha fazladır. 40 yaşın altındaki kişilerde görülen beyin kanaması sebeplerinin araştırılması gerekir.
Hamilelik sırasında oluşan ve ayrıca tedaviye alınmayan yüksek tansiyon ve sigara kullanımı da kanama için risk demektir” ifadelerini kullandı.
Anevrizma ve damarsal problemlerin cerrahi ile tedavi edildiğini vurgulayan Dr. Bıkmaz, “Ancak bunların dışındaki beyin kanamalarının tedavisi, hastanın muayene bulguları, kanamanın yeri, kanamanın miktarı ve kafa içerisinde oluşturduğu basınç artışının beyne yaptığı baskı değerlendirilerek, uygun tedavi seçenekleriyle yapılır” şeklinde konuştu.
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