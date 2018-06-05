Prostat kanseri, erkeklerde ortaya çıkan kanserler arasında ilk sırada yer alıyor. Genetik faktörler ve ailesel öyküyle yakın bir ilişkisi bulunan hastalık, erken evrede belirti vermeden sinsice ilerleyebiliyor.
Bu nedenle özellikle ailesinde birinci derece yakını prostat kanseri olan kişilerin 40 yaşından sonra ailesel geçmişi bulunmayanların ise 50 yaşla birlikte yıllık prostat muayenelerini ve kan tahlillerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor.
Çünkü belirtiler ortaya çıktığında, hasta erken teşhis için geç kalmış olabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Gedik, prostat kanserinin erken teşhisi ve en belirgin 7 belirtisi hakkında bilgi verdi.
Prostat sorunları ileri yaşla birlikte ortaya çıkar
Prostat, erkeklerde ergenlik dönemden itibaren büyüyerek görev yapmaya başlayan ve 25 yaşa kadar fonksiyonları artan, sonrasında da faaliyetinde yavaş yavaş azalma görülen bir organdır. Prostat hastalıkları genç ve orta yaşlarda daha çok iltihabi hastalıklar olarak kendini gösterebilir.
İleri yaşlarda ise büyümeye bağlı olarak iyi huylu büyüme ve prostat kanseri oluşabilir. Prostat hastalıkları ve kanserleri, her pasta için farklı seyir gösterir. Özellikle iyi huylu prostat büyümesi bazen hastada herhangi bir soruna neden olmazken, prostat kanseri ise erken dönemde tespit edilmediğinde yaşamı tehdit edici sonuçlar oluşturabilir.
Prostat kanseri sinsice ilerleyebilir
Prostatta meydana gelen ve kanser olmayan büyümeler, kısaca BPH olarak tanımlanır. Prostatın büyüyerek idrar akışını yavaşlatmasına ya da tamamen tıkanmasına yol açan BPH, idrar yolu iltihabının gelişip ilerlemesine ve kanama olasılığının artmasına neden olabilir. Prostat kanseri ise sessiz ve sinsi seyreden bir hastalıktır.
Özellikle 40 ve 60 yaşları arasında sık görülen hastalık, çok hızlı bir şekilde ilerler ve hastanın yaşamını tehdit edebilir. 70 yaşından sonra saptanan vakalar ise daha yavaş ilerler. Hastada idrar yolu şikayetleri, hastalığın ileri evresinde ortaya çıkar. İdrar yolu sorunları nedeniyle doktora başvuran kişilerde, kanser hastalığının genelde ileri evreye ulaşmış olduğu görülür.
Prostat kanserinin bu belirtilerine dikkat!
* Sık sık idrara çıkma ve idrar yaparken yaşanan zorluk,
* İdrar akışında yavaşlama ve tuvalet ihtiyacı sonrası tam olarak idrarı yapamama hissi,
* Menide ya da idrarda kan görülmesi,
* Boşalma esnasında ağrı,
* Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi,
* Kemiklerde ağrı,
* Sertleşme sorunları,
* Elle muayene kanserin erken teşhisi için önemli
Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında yer alır. Prostat kontrolünde total PSA (Prostat Spesifik Antijen) seviyesinin ölçülmesi ve rektal yoldan prostatın muayenesi önemlidir. Bu şekilde prostatın büyüklük ve kıvamı açısından değerlendirilmesi de mümkün olur.
Çünkü prostatın sertliği kanser açısından uyarıcı bir bulgu olup bu sertliği tespit etmenin elle muayene dışında bir yolu şuan için yoktur. Bunun yanında hastadan gerekli görüldüğünde idrar tetkiki, kreatinin ve idrar akımının hızının ölçümü, ultrasonografi ve PSA’nın diğer alt tipleri ile ilgili tahliller de istenebilir.
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