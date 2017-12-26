Dikkat! Kredi kartlarının kapanmasına 5 gün kaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda kredi kartlarının internette kullanımı müşteri onayına bağlanıyor. BDDK uygulamanın ilk olarak ağustos ayında başlayacağını açıklamış, ancak daha sonra bu süre yılbaşına ertelenmişti.
BDDK'nın kararı gereği 31 Aralık akşamına kadar kredi kartları internet üzerinden alışverişe kapatılacak. Kredi kartı sahiplerinin kartlarını internetten kullanmaya devam etmek için mutlaka ilgili bankaya onay vermesi gerekiyor.
Bankalara büyük görev düşüyor
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kararın e-ticaret sektörünü nasıl etkileyeceği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Dünya genelinde dijital ödemlerdeki artış trendi hızla devam ediyor, ülkemizde ise online siparişlerde ödemeler yüzde 80’nin üzerinde kredi kartları ile yapılıyor. Burada tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak bir geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir. Burada e-ticareti sadece alışveriş siteleri olarak düşünmemek gerekiyor. Turizm, havacılık ve ulaşım, vergi ödemeleri de bu düzenlemeden büyük ölçüde etkileniyor."
Bankalara önemli bir görev düştüğünü ifade eden Ekmekçi, “Bankaların müşterilerini bilgilendirip kredi kartından alışverişe devam edecekleri pratik çözümler sunmaları gerekiyor. İnternetten alışverişe devam etmek isteyen tüm kullanıcılar, bankalarıyla irtibata geçip onay verdiklerinde eskisi gibi alışverişlerini yapabiliyor. Tüketicilerin 31 Aralık’a kadar kartlarını alışverişe açtırmaları gerekiyor” dedi.
Kartınızı online alışverişe nasıl açabilirsiniz?
Kullanıcılar bankalarının mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabiliyorlar. Bunun yanında, telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak ve şubeye giderek de işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Emre Ekmekçi, farklı alternatiflerin de kullanılabileceğine değiniyor:
“Dünya genelinde onay süreçleri farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Burada baştan işleme kapatmak yerine ödeme sırasında alınacak onay, doğrulama işlemleri gibi yöntemler ile de tüketiciden onay alınabilir. Biz ETİD olarak, kredi kartıyla online alışveriş yapan tüm tüketicilerin işlemlerini güvenli ve kolay yapabilmeleri için atılan tüm adımları destekliyoruz.”
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