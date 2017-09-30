Dikkat! Uykularınız kaçabilir!

'Palyaço fobisi', geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'O' filmi ve 'Pennywise' karakteriyle tekrar gündemde.

Peki, insanların neden palyaço fobisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Palyaço fobisinin ardında bilimsel nedenler olduğu ispatlandı!

Florida Atlantic Üniversitesi‘nden psikolog Elan Barenholtz Ph.D. bu durumu şöyle açıklamış:

İnsanlar bir kişinin yüzünü gizleyen, maske gibi, herhangi bir şeyi rahatsız edici bulurlar.

Çünkü bu o kişinin kimliğini ve duygusal durumunu anlayabilme yolunuzu da maskeler.

Bizler birinin güvenilir olup olmadığını, kızgın mı yoksa mutlu mu olduğunu, tanıdığımız bir kişi olup olmadığını anlamak için yüze bakarız.

Ağır bir yüz makyajı, hele ki yüze sahte bir gülümseme de çizilmiş ise bu bilgilerin çoğunu anlaşılmaz hale getirir.

Böylece karşınızdaki kişinin kızgın ya da üzgün olduğunu anlayamazsınız.

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